В. Матвиенко проводит заседание Совета по развитию финансового рынка при СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Основная тема мероприятия — «Задачи финансового сектора в достижении национальных целей развития России».

Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга проводит заседание Совета по развитию финансового рынка. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.

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Открывая заседание, Председатель Совета Федерации подчеркнула, что финансы должны работать на рост экономики, рост инвестиций и, в конечном итоге, на благосостояние и благополучие граждан. Валентина Матвиенко считает, что нужно развивать источники «длинных денег», поддерживать использование инфраструктурных облигаций компаниями с государственным участием, укреплять механизмы государственно-частного партнерства. «У нас есть для этого современные инструменты, которые нужно активнее использовать, а если они по каким‑то причинам работают не на 100 процентов, то донастраивать их под решаемые задачи».

В обсуждении участвуют председатель Совета по развитию финансового рынка, заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, Заместитель пр6едседателя Совета, заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, председатель Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, Министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, представители финансового рынка и экспертного сообщества.

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