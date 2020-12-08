В. Матвиенко: Финансы должны работать на рост экономики, инвестиций и на благосостояние граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ провела заседание Совета по развитию финансового рынка.

Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела заседание Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. Основная тема мероприятия, которое прошло в режиме видеоконференции, — «Задачи финансового сектора в достижении национальных целей развития России».

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Председатель Совета Федерации отметила высокую результативность работы Совета по развитию финансового рынка. По ее словам, в соответствии с рекомендациями июльского заседания принят ряд ключевых федеральных законов. Среди них Валентина Матвиенко назвала законы о маркетплейсе, о цифровых финансовых активах.

Глава СФ сказала, что главным ориентиром социально-экономического развития страны выступают национальные цели, определённые Указом Президента РФ. Валентина Матвиенко подчеркнула, что финансы должны работать на рост экономики, рост инвестиций и, в конечном итоге, на благосостояние и благополучие граждан.

Главным ориентиром социально-экономического развития страны выступают национальные цели, определённые Указом Президента РФ

Она считает, что нужно развивать источники «длинных денег», поддерживать использование инфраструктурных облигаций компаниями с государственным участием, укреплять механизмы государственно-частного партнерства. «У нас есть для этого современные инструменты, которые нужно активнее использовать, а если они по каким‑то причинам работают не на 100 процентов, то донастраивать их под решаемые задачи».

В частности, Председатель верхней палаты предложила распространить соглашения о защите и поощрении капиталовложений на региональные инвестиционные проекты вне зависимости от их масштабов. «Пока такие соглашения предусмотрены только для крупных инвестиционных проектов».

Касаясь вопроса государственных гарантий, Валентина Матвиенко подчеркнула, что они должны существовать не только на бумаге, но быть реально работающим востребованным инструментом поддержки бизнеса.

Председатель СФ отметила важность развития финансового рынка, так как почти нет IPO российских компаний. «Обидно, когда ведущие отечественные компании размещаются не у нас, а на зарубежных биржах. Значит что‑то не так, есть что усовершенствовать».

В то же время нужно развивать цифровые платформы и механизм факторинга, добавила Валентина Матвиенко. «В России создана правовая база для их применения. Такие платформы способны обеспечить возможность привлечения финансирования для предприятий малого и среднего бизнеса».

По ее словам, необходимо оказывать поддержку законопослушным клиентам кредитных организаций, облегчать их взаимодействие с банками. Председатель СФ напомнила, что группой сенаторов и депутатов внесен проект закона, который направлен на снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей, в первую очередь – на малый бизнес. «Основная идея – снизить превентивные ограничительные меры со стороны кредитных организаций. Решением должно стать создание на базе Банка России так называемой платформы «знай своего клиента». Рассчитываем на скорейшее принятие закона».

Необходимо оказывать поддержку законопослушным клиентам кредитных организаций, облегчать их взаимодействие с банками

Валентина Матвиенко добавила, что поиск гражданами альтернативных депозитам способов вложения денег ставит новые задачи. «Важно не допустить, чтобы неопытные частные инвесторы ущемлялись в правах и теряли средства». Готовится новый законопроект, который расширяет защиту граждан-инвесторов и предполагает законодательно закрепить требования о правилах продажи финансовых продуктов, в том числе в части стандартов добросовестной рекламы, сказала Председатель Совета Федерации.

Кроме того, законодатели, по словам Валентины Матвиенко, готовы к обсуждению предложений по расширению использования института индивидуальных инвестиционных счетов. «Число таких счетов стремится к трём миллионам, а объем размещённых средств достигает 290 миллиардов рублей. Однако алгоритм работы индивидуальных инвестиционных счетов может быть ещё более понятным и привлекательным для граждан».

Председатель Совета Федерации призвала финансовый сектор учиться эффективно бороться с вызовами, которые приносит цифровая трансформация. «Финансовым структурам целесообразно перенимать опыт, накопленный государственными структурами по работе с «чувствительной» информацией, развивать эффективные системы защиты информационных ресурсов, механизмы борьбы с кибермошенниками, ворующими деньги у граждан». При этом Валентина Матвиенко считает, что законодателям стоит подумать об усилении ответственности за организацию утечек персональных данных и мошеннические действия.

Спикер СФ затронула тему внедрения цифровой валюты. Она считает, что подходить к этой новации надо аккуратно, тщательно взвесив все аргументы перед тем, как принимать кардинальные решения.

Надо подумать над мерами поддержки не только через прямое субсидирование процентной ставки, но и через целевое субсидирование, в том числе вторичного жилья, низкомаржинальных проектов

Среди ключевых для финансового сектора вопросов Валентина Матвиенко назвала развитие рынка ипотечного кредитования. По ее мнению, льготная программа ипотеки под 6,5 процентов годовых для нового жилья — мера эффективная, но в то же время есть и определённые риски. В частности, наблюдающийся рост цен на жильё может «съесть» существенную часть помощи семьям, а также сформировался существенный разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье. «Надо подумать над мерами поддержки не только через прямое субсидирование процентной ставки, но и через целевое субсидирование, в том числе вторичного жилья, низкомаржинальных проектов». Такие механизмы будут актуальны, добавила Председатель СФ, в рамках законопроекта о комплексном развитии территорий.

Касаясь вопросов совершенствования жилищного кредитования, Валентина Матвиенко отметила перспективы в развитии цифровой ипотеки. «Росреестру важно активизировать работу по совершенствованию инструмента электронных закладных».

Вместе с тем Председатель Совета Федерации назвала систему жилищных сбережений перспективным механизмом. «Это существенно расширит долю граждан, которые могут позволить себе приобрести жильё в ипотеку».

Председатель Центральной Банка РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что задача ЦБ как регулятора – сделать финансовый сектор эффективным. Это, по ее словам, означает, что издержки бизнеса, граждан должны снижаться. Важно, чтобы появились «длинные деньги», продолжила глава Банка России.

Она коснулась нескольких острых моментов в работе мегарегулятора. «Этот год оказал трансформирующее влияние на финансовый рынок. Ускоренная цифровизация, переход Банка России к мягкой денежно-кредитной политике, снижение ставок в экономике, проблемы заемщиков из‑за пандемии и большой объем реструктуризации кредитов. Этот непростой год показал и то, насколько финансовые институты, банки были подготовлены к возникновению неожиданных обстоятельств. Устойчивость банков, других финансовых институтов, их способность абсорбировать шоки, которые были вызваны пандемией, показывают, что оздоровление финансового сектора действительно произошло».

Поэтому, по ее словам, несмотря на трудности, развитие финансового сектора и поддержка экономики не остановились. Росло и банковское кредитование, опережающими темпами рос фондовый рынок. Глава Банка России назвала значимым сбалансировать поддержку восстановления экономики и решение долгосрочных задач, связанных с национальными целями развития. «Здесь важно, чтобы финансовый рынок в развитии опирался на принципы доверия, конкуренции и защиты интересов клиентов, а не только краткосрочной выгоды, прибыли и так далее».

Эльвира Набиуллина указала, что кредитование в 2020 году, в отличие от предыдущих кризисов, не затормозилось. «Более того, рекорды ставит ипотека. Важно не потерять в гонке за цифрами роста реальную цель – повышение доступности жилья для граждан. У нас есть потенциал развития этого рынка. Распространение ипотеки в России меньше, чем во многих других странах, но не надо забывать, что там накопление ипотечной задолженности складывалось годами. И главное – рост ипотеки должен поддерживаться ростом доходов населения». Нужно избежать появления «пузыря» и реальных рисков, прежде всего для граждан, отметила она. «Необходим долгосрочный план по развитию этого сегмента, который будет базироваться на рыночных механизмах».

Глава Банка России подчеркнула, что программа льготной ипотеки сыграла важную роль в том, что в кризисный период не произошел провал рынка. «Но мы видим, что спрос на ипотеку уже начинает где‑то приобретать черты ажиотажного», — продолжила она. Это ведет к неоправданному росту цен в ряде регионов, а значит, эффект от льготы получают не столько граждане, сколько застройщики и банки. «Хорошо их поддержать, но важно, чтобы у нас все‑таки решалась основная задача доступности жилья для людей».

В обсуждении участвовали председатель Совета по развитию финансового рынка, заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Заместитель пр6едседателя Совета, заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва председатель Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев, первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, представители финансового рынка и экспертного сообщества.

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