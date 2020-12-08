В Подмосковье бывший заместитель главы администрации Истринского района признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при распоряжении земельными участками

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Истринский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации Истринского муниципального района Владимира Штейна. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В суде установлено, что Штейн курировал работу управления имущественно-земельных отношений администрации Истринского муниципального района Московской области.

В 2015 году, злоупотребив своими полномочиями, он подписал четыре акта согласования местоположения границ земельных участков общей площадью более 6 га. При этом Штейн достоверно знал, что свидетельства пайщиков бывшего совхоза АОЗТ «Победа» на данную землю к тому моменту не имели юридической силы в связи с решением Арбитражного суда Московской области, которым признано недействительным постановление главы администрации Истринского района «О выдаче свидетельства на право коллективно-долевой собственности на земельный пай членам АОЗТ «Победа».

На основании актов и свидетельств пайщиков физическое лицо необоснованно зарегистрировало право собственности на землю, находившуюся в неразграниченной государственной собственности, стоимостью более 28 млн рублей.

Суд приговорил Штейна к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций либо осуществлением функций представителя власти, на 2 года 10 месяцев.

Также судом удовлетворен гражданский иск, заявленный Истринской городской прокуратурой, о взыскании суммы ущерба, причинённого преступлением.

Приговор в законную силу не вступил.

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