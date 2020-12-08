В Северной Осетии будет завершена технически возможная сетевая газификация

Source: Gazprom in Russian
Релиз
8 декабря 2020, 17:50
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.
Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 1,266 млрд руб.
Согласно документу, компания построит газопровод-отвод с газораспределительной станцией (ГРС) «Зарамаг». От этой и других действующих ГРС будут проложены межпоселковые газопроводы. Это создаст условия для газификации населенных пунктов в Алагирском, Ирафском и Моздокском районах. Кроме того, сетевой газ будет подведен к перспективному всесезонному туристско-рекреационному комплексу «Мамисон» — одному из объектов Северо-Кавказского туристического кластера.
«Газпром» также проведет реконструкцию и техническое перевооружение восьми ГРС, построит дополнительные газотранспортные мощности. Это позволит увеличить поставки газа действующим и подключить новых потребителей в Ардонском, Ирафском, Правобережном, Пригородном, Моздокском районах и г. Владикавказе.
Правительство республики обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку к приему газа потребителей.
В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации региона на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации республики составил 97,6%, в том числе городов — 99,3%, сельской местности — 97,4%.
По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Республики Северная Осетия — Алания.
Газификация Республики Северная Осетия — Алания
уровень газификации Республики Северная Осетия — Алания по состоянию на 1 января 2020 года
млрд руб.
общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Республики Северная Осетия — Алания в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
Управление информации ПАО «Газпром»
Последние новости по теме