В Северной Осетии будет завершена технически возможная сетевая газификация

Source: Gazprom in Russian

Релиз

8 декабря 2020, 17:50

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 1,266 млрд руб.

Согласно документу, компания построит газопровод-отвод с газораспределительной станцией (ГРС) «Зарамаг». От этой и других действующих ГРС будут проложены межпоселковые газопроводы. Это создаст условия для газификации населенных пунктов в Алагирском, Ирафском и Моздокском районах. Кроме того, сетевой газ будет подведен к перспективному всесезонному туристско-рекреационному комплексу «Мамисон» — одному из объектов Северо-Кавказского туристического кластера.

«Газпром» также проведет реконструкцию и техническое перевооружение восьми ГРС, построит дополнительные газотранспортные мощности. Это позволит увеличить поставки газа действующим и подключить новых потребителей в Ардонском, Ирафском, Правобережном, Пригородном, Моздокском районах и г. Владикавказе.

Правительство республики обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку к приему газа потребителей.

В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации региона на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации республики составил 97,6%, в том числе городов — 99,3%, сельской местности — 97,4%.

По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Республики Северная Осетия — Алания.

Газификация Республики Северная Осетия — Алания

уровень газификации Республики Северная Осетия — Алания по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Республики Северная Осетия — Алания в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Управление информации ПАО «Газпром»

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