В Совете Федерации обсудили создание нормативно-правовой базы организации и развития снегоходного и мотовездеходного туризма

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание «круглого стола» на эту тему провел А. Синицын.

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «О создании нормативно-правовой базы организации и развития снегоходного и мотовездеходного туризма». Мероприятие провел в формате видеоконференцсвязи член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области — Кузбасса Алексей Синицын. СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса

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Сенатор отметил, что Кузбасс, как и многие другие регионы России, обладает уникальными природными возможностями для развития снегоходного и мотовездеходного туризма. «Эта отрасль в странах с похожим климатом, таких как Канада, США, Финляндия, является одной из наиболее динамично развивающихся», — сказал парламентарий.

Кузбасс, как и многие другие регионы России, обладает уникальными природными возможностями для развития снегоходного и мотовездеходного туризма

Алексей Синицын отметил, что в ряде стран действует упрощенный порядок сдачи такой техники в аренду, для чего требуются только обычные водительские права. «Именно это обеспечивает широкий интерес и доступность снегоходного и мотовездеходного туризма и отдыха».

По словам сенатора, в Российской Федерации данная отрасль пока недостаточно развита. «К сожалению, у нас снегоходный и мотовездеходный туризм — пока полулегальный. Количество техники, находящейся на государственном регистрационном учете, в разы меньше, чем реализовано через торговые сети. Допуск к управлению возможен только при наличии удостоверения тракториста-машиниста».

В то же время, продолжил Алексей Синицын, по стране перемещается огромное количество незарегистрированной техники, находящейся в неизвестном техническом состоянии. «Это безопасность жизни и здоровья наших граждан, на которую мы не можем не обращать внимания», — подчеркнул парламентарий.

По мнению законодателя, для того, чтобы отрасль получила новый импульс, нужны согласованные усилия ряда ведомств. В результате малый бизнес получит дополнительные возможности для развития туризма, а региональные бюджеты — дополнительные доходы.

В ходе мероприятия заместитель губернатора Кемеровской области – Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев сообщил, что развитие снегоходного и мотовездеходного туризма – один из приоритетных вопросов для региона. «На нашем крупнейшем горнолыжном курорте Шерегеш активно развивается снегоходное движение. Там работает клуб любителей катания на снегоходах, многочисленные пункты проката техники». Вице-губернатор отметил необходимость четкого административно-правового регулирования этой сферы.

Руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Алексей Шимко рассказал о разработке регионального законопроекта, направленного на развитие мото- и горнолыжного туризма.

Начальник Правового управления Федерального агентства по туризму Наталья Смирнова отметила важность урегулирования вопросов, связанных с требованиями к снегоходным трассам и их классификации. При этом, по ее словам, важно не только обеспечить развитие соответствующих туристических направлений, но и безопасность граждан.

«Круглый стол» на тему «О создании нормативно-правовой базы организации и развития снегоходного и мотовездеходного туризма»

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Алексей Синицын

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Мохмад Ахмадов

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«Круглый стол» на тему «О создании нормативно-правовой базы организации и развития снегоходного и мотовездеходного туризма»

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«Круглый стол» на тему «О создании нормативно-правовой базы организации и развития снегоходного и мотовездеходного туризма»

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«Круглый стол» на тему «О создании нормативно-правовой базы организации и развития снегоходного и мотовездеходного туризма»

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«Круглый стол» на тему «О создании нормативно-правовой базы организации и развития снегоходного и мотовездеходного туризма»

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики член Комитета СФ по экономической политике Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, коммерческих компаний.

По итогам мероприятия принято решение создать рабочую группу с участием представителей Ростуризма для дальнейшего развития снегоходного и мотовездеходного туризма в стране.

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