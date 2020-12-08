В Совете Федерации обсудили состояние и проблемы внедрения системы маркировки товаров

Source: Russia – Council of the Federation

При совершенствовании системы должны быть учтены все риски, считает А. Кутепов.

В Совете Федерации состоялось совещание на тему «О состоянии и проблемах внедрения в Российской Федерации системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров».

Мероприятие, подготовленное совместно Комитетом СФ по экономической политике и Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Смотрите также

Провел заседание председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

Сенатор обратил внимание, что в России с 2016 г. формируется национальная система маркировки товаров. К настоящему времени создана цифровая и регуляторная среда. Принята необходимая нормативная база, функционирует информационная платформа, определён единый оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Реализация проекта «система маркировки» осуществляется в формате государственно-частного партнёрства без привлечения бюджетных средств», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, к настоящему времени в обязательном режиме маркируются меховые изделия, табачная продукция, обувь и лекарства. До конца 2020 г. вступит в силу требование о маркировке по фототоварам, шинам и парфюмерии. С января 2021 г. маркировка станет необходима для товаров легкой и молочной промышленности. Андрей Кутепов отметил, что процедура маркировки подразумевает под собой определенные риски, причем проблемы могут возникнуть как для производителя, так и для потребителя. В частности, для производителя, маркировка оборачивается дополнительными расходами. «Все эти риски должны быть учтены при совершенствовании системы маркировки», — указал глава Комитета Совета Федерации.

С 1 июля 2020 г. был введен запрет на ввод в оборот всех немаркированных лекарственных препаратов для медицинского применения

Андрей Кутепов подробно остановился на маркировке лекарственных препаратов и молочной продукции. С 1 июля 2020 г. был введен запрет на ввод в оборот всех немаркированных лекарственных препаратов для медицинского применения. В период распространения коронавирусной инфекции из‑за сбоев в системе маркировки регионы стали испытывать недостаток поставок лекарственных препаратов, потребители оказались без необходимых лекарств.

Сенатор проинформировал, что в адрес Совета Федерации поступила масса обращений от фармацевтических ассоциаций, пошли сигналы от руководителей субъектов и граждан — о дефиците в аптеках лекарств, особенно жизненно важных, что было недопустимо в период пандемии. Совет Федерации оперативно обратился в Правительство, которое оперативно приняло Постановление, приостановившее обязательную маркировку и придавшее ей уведомительный характер.

Отдельно Андрей Кутепов затронул тему маркировки упакованной воды, уточнив, что эксперимент по маркировке этой новой товарной группы запущен с 1 апреля 2020 г. по инициативе Совета Федерации.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров отметил, что система маркировки товаров должна повлиять на качество выпускаемой продукции. В ее реализации необходимо идти поэтапно, уверен сенатор.

Он согласился, что важно просчитать все риски в этой сфере. Алексей Майоров подчеркнул необходимость ведения постоянного парламентского контроля за ситуацией в области маркировки товаров.

В ходе заседания директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева проинформировала о действиях ведомства по маркировке молочной продукции.

Подводя итоги обсуждения, Андрей Кутепов заверил, что все конструктивные предложения по итогам мероприятия будут изучены и учтены в итоговом протоколе.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов, заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, сенаторы Российской Федерации, представители федеральных органов власти, профессионального и экспертного сообщества.

MIL OSI