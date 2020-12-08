«Газпром» подведет газ к 132 деревням, селам и поселкам Удмуртии

Source: Gazprom in Russian
Релиз
8 декабря 2020, 20:55
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.
Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 3,995 млрд руб. — это в 2,6 раза больше, чем в 2016–2020 годах.
Согласно документу, приоритетным направлением работ является сельская местность. Компания построит 551 км межпоселковых газопроводов к 132 деревням, селам и поселкам. Они расположены в Балезинском, Вавожском, Глазовском, Граховском, Дебесском, Завьяловском, Игринском, Кезском, Красногорском, Сарапульском, Сюмсинском и Шарканском районах.
Кроме того, будет проведено техническое перевооружение газораспределительной станции — ГРС-4 «Ижевск». Это создаст возможности для увеличения поставок газа действующим и подключения новых потребителей в г. Ижевске и Завьяловском районе.
Правительство республики обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 8,3 тыс. домовладений, 55 котельных и предприятий.
«Газпром» и Удмуртская Республика ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 75%, в том числе городов — 82,6%, сельской местности — 67,2%.
Газификация Удмуртской Республики
уровень газификации Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 2020 года
млрд руб.
общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Удмуртской Республики в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
Управление информации ПАО «Газпром»
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