«Газпром» подведет газ к 132 деревням, селам и поселкам Удмуртии

Source: Gazprom in Russian

Релиз

8 декабря 2020, 20:55

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 3,995 млрд руб. — это в 2,6 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, приоритетным направлением работ является сельская местность. Компания построит 551 км межпоселковых газопроводов к 132 деревням, селам и поселкам. Они расположены в Балезинском, Вавожском, Глазовском, Граховском, Дебесском, Завьяловском, Игринском, Кезском, Красногорском, Сарапульском, Сюмсинском и Шарканском районах.

Кроме того, будет проведено техническое перевооружение газораспределительной станции — ГРС-4 «Ижевск». Это создаст возможности для увеличения поставок газа действующим и подключения новых потребителей в г. Ижевске и Завьяловском районе.

Правительство республики обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 8,3 тыс. домовладений, 55 котельных и предприятий.

«Газпром» и Удмуртская Республика ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 75%, в том числе городов — 82,6%, сельской местности — 67,2%.

Газификация Удмуртской Республики

уровень газификации Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Удмуртской Республики в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Управление информации ПАО «Газпром»

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