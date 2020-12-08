Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил с приветственным словом на общем собрании членов РАН отделения сельскохозяйственных наук.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области обратился к членам Российской академии наук на собрании, посвященном ключевым аспектам функционирования селекционно-семеноводческой отрасли отечественного АПК.

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По словам сенатора, для России, как одного из крупнейших мировых производителей продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, основа укрепления продовольственной безопасности — обеспечение устойчивого развития отечественной селекции и семеноводства, а также снижение зависимости сельского хозяйства от импорта семян основных сельхозкультур и племенной продукции.

Ключевым индикатором доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ, является достижение уровня 75 проц. самообеспеченности семенами высших репродукций отечественной селекции.

«До настоящего времени обеспеченность страны собственными семенами существенно отстает от утвержденных целевых показателей, по‑прежнему наблюдается значительная зависимость от импорта отдельных видов средств производства, что определяет особую значимость решения этой государственной задачи», — отметил парламентарий.

Как считает Сергей Митин, особая роль в обеспечении интенсивного развития аграрного сектора в целом и отечественных селекции и семеноводства в частности отводится научно-исследовательским учреждениям. Такие организации осуществляют планомерную работу по совершенствованию и научному обоснованию технических и технологических процессов в сельскохозяйственном производстве, выведению новых видов, сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, пород, типов и кроссов животных и птиц.

«Убежден, что работа общего собрания членов РАН отделения сельскохозяйственных наук, комплексное обсуждение проблем и перспектив отечественной селекционно-семеноводческой отрасли АПК позволят выработать конструктивные предложения для обеспечения ее развития», — резюмировал сенатор.

В мероприятии приняли участие вице-президент РАН, академик РАН Ирина Донник, академик-секретарь Юрий Лачуга, члены отделения сельскохозяйственных наук, а также директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Роман Некрасов, директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Вугар Багиров.

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