Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#КосмоСтарт08.12.2020 08:34

Завершился Всероссийский форум «КосмоСтарт»

С 3 по 5 декабря в Санкт-Петербурге прошел V Всероссийский форум космонавтики и авиации «КосмоСтарт». Он объединил в онлайн-формате экспертов аэрокосмической отрасли, российских космонавтов, а также зрителей со всей России. По итогам проведения форума было проведено три дня прямых эфиров на платформе ВКонтакте, включающих в себя более 30 часов трансляций, посвященных космической и авиационной тематике. Зрителями стали более 500 000 человек.

Всероссийский форум космонавтики и авиации «КосмоСтарт» был организован Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» и Северо-Западной межрегиональной общественной организацией Федерации космонавтики России при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» и Администрации Санкт-Петербурга.

Программа форума включала в себя множество современных форматов: выступления экспертов, общение с российскими летчиками-космонавтами и пилотами авиации с участием исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, дискуссии, подкасты и кинопоказы. В рамках форума также состоялось заключение соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и ГУАП. Центральным событием первого дня стал диалог с летчиками-космонавтами, Героями России, в котором приняли участие Александр Лазуткин, Михаил Корниенко и Олег Скрипочка. Во второй день к программе присоединился летчик-космонавт, Герой России Алексей Овчинин.

Помимо дистанционных площадок, были организованы встречи с российскими космонавтами, в том числе с ведущими экспертами и специалистами ракетно-космической отрасли со школьниками Санкт-Петербурга. Об инновационных разработках ракетно-космической отрасли России участникам рассказал исполнительный директор по перспективным программам и науке Александр Блошенко и директор Департамента перспективных программ и проекта «СФЕРА» Сергей Прохоров. Во время подкаста о лунной программе эксперты — начальник отдела проектно-поисковых исследований по созданию средств обитания человека в комическом пространстве ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Марк Серов и начальник отдела, ученый секретарь НТС НПО Лавочкина (входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос») Александр Шаханов рассказали, какие исследования Луны необходимы человечеству и какие технологии нужны для освоения естественного спутника нашей планеты.

Кроме того, зрители смогли увидеть защиту студенческих проектов на сессии «Луноход — прошлое, планетоход — будущее». Специально для участников форума состоялась профнавигационная площадка, посвященная возможностям работы в космической отрасли России, в которой приняли участие следующие дочерние предприятия Госкорпорации «Роскосмос»: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина, Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры («Космодромы России»), Ракетно-космический центр «Прогресс», Российские космические системы и Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.

В завершение форума к участникам обратился директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрий Шишкин: «Патриотический форум космонавтики и авиации „КосмоСтарт“ стал одной из ведущих площадок, направленных на сохранение наследия и популяризацию космической деятельности. За годы проведения форума тысячи молодых людей познакомились с передовыми достижениями в области космонавтики, некоторые из них сделали профессиональный выбор, решили пойти учиться в профильные вузы. Я уверен, что они свяжут свою жизнь с космосом».

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