Инвестиции «Газпрома» в развитие газоснабжения и газификации Кемеровской области вырастут в 8,2 раза

Source: Gazprom in Russian

Релиз

8 декабря 2020, 17:40

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 2,95 млрд руб. — это в 8,2 раза выше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания построит газопровод-отвод с газораспределительной станцией (ГРС) до г. Прокопьевска и межпоселковые газопроводы. Будут созданы условия для газификации территории опережающего социально-экономического развития — г. Прокопьевск (ТОСЭР «Прокопьевск»), а также 23 населенных пунктов в Кемеровском городском и муниципальном округах, Новокузнецком муниципальном районе и Прокопьевском муниципальном округе. В г. Прокопьевск и одноименный муниципальный округ сетевой газ придет впервые.

«Газпром» также проведет техническое перевооружение ГРС «Топки». Это позволит увеличить поставки газа действующим и подключить новых потребителей в г. Топки и Топкинском муниципальном округе.

Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 15,4 тыс. домовладений, 88 котельных и предприятий.

Газификация Кемеровской области

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Кемеровской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Управление информации ПАО «Газпром»

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