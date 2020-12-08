Инвестиции «Газпрома» в развитие газоснабжения и газификации Кемеровской области вырастут в 8,2 раза

Source: Gazprom in Russian
Релиз
8 декабря 2020, 17:40
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.
Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 2,95 млрд руб. — это в 8,2 раза выше, чем в 2016–2020 годах.
Согласно документу, компания построит газопровод-отвод с газораспределительной станцией (ГРС) до г. Прокопьевска и межпоселковые газопроводы. Будут созданы условия для газификации территории опережающего социально-экономического развития — г. Прокопьевск (ТОСЭР «Прокопьевск»), а также 23 населенных пунктов в Кемеровском городском и муниципальном округах, Новокузнецком муниципальном районе и Прокопьевском муниципальном округе. В г. Прокопьевск и одноименный муниципальный округ сетевой газ придет впервые.
«Газпром» также проведет техническое перевооружение ГРС «Топки». Это позволит увеличить поставки газа действующим и подключить новых потребителей в г. Топки и Топкинском муниципальном округе.
Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 15,4 тыс. домовладений, 88 котельных и предприятий.
Газификация Кемеровской области
млрд руб.
общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Кемеровской области в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
Управление информации ПАО «Газпром»
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