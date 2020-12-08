Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор открыла в Совете Федерации персональную выставку художника С. Олейникова «Родная земля».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан открыла в здании Совета Федерацию выставку картин художника Сергея Олейникова «Родная земля».

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На экспозиции представлена серия пейзажей городов России. Художник приглашает совершить разнообразные путешествия, полюбоваться городскими и деревенскими пейзажами нашей страны: по‑новому рассмотреть оживленные улицы Москвы, улочки Ростова Великого или Углича, храмы, избы, сохраняющие «дыхание» истории.

«В наше время виртуальной реальности, искусство простое и понятное, напоминающее о вечных ценностях и моральном облике человека, красоте природы становится особенно важным и даже необходимым», — сказала Лилия Гумерова.

Лилия Гумерова открыла в Совете Федерации персональную выставку художника Сергея Олейникова «Родная земля»

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Лилия Гумерова открыла в Совете Федерации персональную выставку художника Сергея Олейникова «Родная земля»

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Лилия Гумерова открыла в Совете Федерации персональную выставку художника Сергея Олейникова «Родная земля»

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Лилия Гумерова открыла в Совете Федерации персональную выставку художника Сергея Олейникова «Родная земля»

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Лилия Гумерова открыла в Совете Федерации персональную выставку художника Сергея Олейникова «Родная земля»

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Лилия Гумерова открыла в Совете Федерации персональную выставку художника Сергея Олейникова «Родная земля»

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Лилия Гумерова открыла в Совете Федерации персональную выставку художника Сергея Олейникова «Родная земля»

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Лилия Гумерова открыла в Совете Федерации персональную выставку художника Сергея Олейникова «Родная земля»

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Лилия Гумерова открыла в Совете Федерации персональную выставку художника Сергея Олейникова «Родная земля»

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Лилия Гумерова открыла в Совете Федерации персональную выставку художника Сергея Олейникова «Родная земля»

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Лилия Гумерова открыла в Совете Федерации персональную выставку художника Сергея Олейникова «Родная земля»

11 из 12

Лилия Гумерова открыла в Совете Федерации персональную выставку художника Сергея Олейникова «Родная земля»

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Она напомнила, что автор представленных в Совете Федерации картин активно занимается деятельностью, направленной на патриотическое воспитание молодежи. В частности, он был членом жюри конкурса детского рисунка «Блокада Ленинграда», участвовал в подготовке конкурса «Щит и перо».

«Такая работа имеет большое значение. Мы обязательно ее продолжим в рамках Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей», — подчеркнула Лилия Гумерова.

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