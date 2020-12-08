И. Петина: Для решения региональных проблем важно активно взаимодействовать и с населением, и с органами власти

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в регионе сенатор встретилась с губернатором Рязанской области.

Состоялась рабочая встреча члена Комитета Совета Федерации по социальной политике, представителя в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирины Петиной ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области с губернатором региона Николаем Любимовым. ЛюбимовНиколай ВикторовичГубернатор Рязанской области

Сенатор подробно рассказала о своей деятельности в Совете Федерации, включая работу в Комитете СФ, в составе Совета по региональному здравоохранению, нескольких отраслевых рабочих группах, в том числе, по подготовке предложений по доработке Федерального закона «О государственном регулировании в области генно-­инженерной деятельности», рабочей группе акции «Дорога домой». В настоящее время она участвует в работе над проектами ряда федеральных законов.

Встреча Ирины Петиной с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Отдельно Ирина Петина проинформировала о ходе подготовки акции «Онкопатруль» в Рязанской области, которая запланирована на февраль 2021 г., а также о реализации в регионе группы проектов в сфере поддержки женщин с активным привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Выявление острых региональных проблем путем активного взаимодействия с населением и органами власти, решение вопросов на федеральном уровне, в том числе законодательными рычагами — основная цель моей работы» — подчеркнула парламентарий.

На встрече особое внимание было уделено реализации задач, поставленных Президентом России в Послании Федеральному Собранию на 2020 год: обеспечение школьников младших классов горячим питанием, реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, программы «Доступный интернет», программ поддержки семей, принятие мер по стабилизации ситуации на рынке труда.

Сенатор рассказала об инициативах по внесению изменений в действующее федеральное законодательство, подготовленных ей совместно с коллегами по Комитету.

В ходе беседы обсуждались дальнейшие планы деятельности. «Вы сразу активно включились в работу по отстаиванию позиций Рязанской области в Совете Федерации, подошли к ней очень системно. Очень важно, что сенатор находится в постоянном взаимодействии с региональными органами исполнительной власти», – сказал Николай Любимов.

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