Кубок мира по пауэрлифтингу завоевал работник ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 декабря 2020, 17:55

6 декабря в подмосковном городе Долгопрудном завершился Кубок мира по пауэрлифтингу, народному жиму и становой тяге по версии международных федераций WPC/AWPC/WAA. Золотую медаль на юг России привез представитель ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Александр Зайцев.

Престижные соревнования проводились в Московской области с соблюдением всех установленных в регионе санитарно-эпидемиологических правил, призванных максимально снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

В турнире приняли участие около 500 атлетов из России, Италии, Казахстана, Беларуси, Украины и Азербайджана. Соревновательная программа включала в себя выступления спортсменов в нескольких возрастных и весовых категориях. Инструктор по физической культуре Дворца культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Александр Зайцев состязался среди атлетов-мастеров 40–44 лет в одной из самых престижных весовых категорий — до 125 кг.

На помосте многократному чемпиону мира и Европы по пауэрлифтингу удалось показать результат, позволивший титулованному спортсмену стать лучшим в своей весовой категории. В приседе со штангой Александр Зайцев «выжал» 300 кг, в жиме лежа — 200 кг, а в становой тяге — 320 кг. Общая сумма за три упражнения составила 820 кг. Подобный вес не смог покориться на Кубке мира больше ни одному спортсмену.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром».

Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых предприятием, проходит через территорию 10 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации. Компания обеспечивает транспорт газа в Грузию, Армению, Турцию и республику Южная Осетия.

В состав ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» входит 18 филиалов, в том числе 10 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Компания эксплуатирует 12 компрессорных станций, 19 цехов и 11 типов газоперекачивающих агрегатов, общая установленная мощность которых составляет 1035,9 МВт, а также более 360 газораспределительных станций.

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно функционирует Единая система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью, соответствующая международной системе менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18000:2007.

Система экологического менеджмента газотранспортного предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

В компании работает более 7,5 тыс. человек. Головной офис расположен в Ставрополе.

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