Липецкие газовики помогли «Школе мастеров»

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Новости проектов и регионов

8 декабря 2020, 17:40

Сертификат для приобретения дверей в новое помещение Центра ремесел «МарьинГрад» вручил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков президенту Липецкой региональной общественной организации детей с ограниченными возможностями здоровья «Школа мастеров» Марине Репниковой.

В этом году у «Школы Мастеров» появилось новое помещение, которое сможет принять больше людей с ограниченными возможностями всех возрастов. Оборудование для творчества было закуплено на средства президентского гранта. В Центре прикладного искусства и ремесел «МарьинГрад» с особенными подростками занимаются опытные педагоги, логопеды, дефектологи, дополняя домашнее обучение живым общением. В «Школе мастеров» ребята получают развитие и социализацию. Школа насчитывает более 600 детей с ограниченными возможностями. Это настоящий клуб по интересам, в котором основная роль отведена общению, обучению и развивающим играм.

«Сейчас очень непростое время, и мы просто обязаны поддержать тех, кому приходится сложнее всего. Здесь занимаются очень талантливые ребята, а педагоги, которые работают с ними — настоящие подвижники. Хочу от всего сердца пожелать Центру ремесел и дальше активно развиваться, а мы будем помогать», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» принимает ежегодное участие в различных благотворительных проектах. В текущем году благотворительная помощь оказывалась ГУЗ «Липецкой областной клинической инфекционной больнице», Общественной организации инвалидов колясочников, различным ветеранским организациям. Также компания принимала участие в волонтерском движении Общероссийского народного фронта «Мы вместе». Сотрудники «Газпром межрегионгаз Липецк» развозили собранные в компании продуктовые наборы нуждающимся в них одиноким пенсионерам.

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