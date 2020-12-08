Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор возглавил делегацию Совета Федерации по наблюдению за выборным процессом в Венесуэле.

Делегация Совета Федерации в составе председателя Комитета СФ по международным делам Константина Косачева КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл (руководитель делегации), первого заместителя председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области и первого заместителя председателя Комитета СФ по экономической политике Юрия Федорова, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики приняла участие в процессе наблюдения за выборами в Национальную ассамблею Венесуэлы.

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Как заявил Константин Косачев в эфире программы «Сказано в Сенате» на телеканале «Вместе-РФ», наблюдатели из России не выявили в организации парламентских выборов нарушений, которые могли бы исказить результаты голосования или поставить под сомнение его легитимность.

«Выборы состоялись на основании Конституции и в соответствии с действующим законодательством. У нас, как у наблюдателей, нет никаких замечаний ни по соблюдению действующего национального законодательства, ни по тому, как эти выборы были организованы на практике», — сообщил Константин Косачев.

Сенатор добавил, что члены российской парламентской делегации посетили большое количество участков для голосования, встречались практически со всеми лидерами крупных политических партий Венесуэлы, в том числе с представителями пяти оппозиционных партий, которые принимали участие в избирательной кампании. «Ни от кого из них мы не услышали претензий по тому, как эти выборы были организованы. Ставить под сомнение легитимность выборов точно нельзя», — считает сенатор, находящийся вместе с делегацией Совета Федерации в Каракасе.

Константин Косачев возглавил делегацию Совета Федерации по наблюдению за выборным процессом в Венесуэле

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Константин Косачев возглавил делегацию Совета Федерации по наблюдению за выборным процессом в Венесуэле

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Константин Косачев возглавил делегацию Совета Федерации по наблюдению за выборным процессом в Венесуэле

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Константин Косачев возглавил делегацию Совета Федерации по наблюдению за выборным процессом в Венесуэле

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Константин Косачев возглавил делегацию Совета Федерации по наблюдению за выборным процессом в Венесуэле

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Константин Косачев возглавил делегацию Совета Федерации по наблюдению за выборным процессом в Венесуэле

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Константин Косачев возглавил делегацию Совета Федерации по наблюдению за выборным процессом в Венесуэле

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Константин Косачев возглавил делегацию Совета Федерации по наблюдению за выборным процессом в Венесуэле

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Константин Косачев возглавил делегацию Совета Федерации по наблюдению за выборным процессом в Венесуэле

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Константин Косачев напомнил, что в результате продолжавшегося несколько лет политического кризиса, возникшего из‑за внешнего вмешательства, власть в Венесуэле, по сути, во многом утратила свою дееспособность. По его мнению, нынешние выборы должны положить конец двоевластию в Венесуэле и вернуть страну в нормальное политическое поле.

Парламентарий также обратил внимание, что на выборах не было наблюдателей ни от США, ни от государств Евросоюза, «которые задолго до голосования поторопились объявить выборы нелегитимными». При этом, по его словам, за выборами наблюдали большое количество крупных делегаций, в том числе из Турции, Ирана. Кроме того, депутаты Европарламента пребывали на выборах в личном качестве.

«Оценки, которые я высказываю, являются общими оценками всех без исключения международных наблюдателей за этими выборами», — сказал Константин Косачев.

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