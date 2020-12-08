На приеме граждан в Челябинской области О. Цепкин обсудил вопросы обеспечения малых поселков сотовой связью

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор также провел совещание с главами Собраний депутатов Саткинского района, Трехгорного городского округа и Юрюзани.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области провел прием граждан в г. Сатке.

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Одним из вопросов, с которым обратились заявители к сенатору, стало обеспечение малых поселков сотовой связью. В Саткинском районе жителям 21 населенного пункта недоступна мобильная связь. Однако часть из них подключена к спутниковой связи, поэтому там есть возможность использования Интернета.

Парламентарий отметил, что вопрос обеспечения сотовой связью находится на контроле Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Еще в 2019 г. Президентом Российской Федерации дано поручение обеспечить WiFi-доступ в населенных пунктах, где живет не менее 100 человек.

Олег Цепкин сообщил, что в следующем году в Челябинской области запланирован ряд мероприятий по дальнейшему развитию услуг связи: расширение зоны покрытия, строительство новых базовых станций, улучшение существующей инфраструктуры. Однако на сегодняшний день пока не определен список населенных пунктов, которые будут обеспечены сотовой связью, так как неизвестна сумма бюджета на эти цели.

«В любом случае, вопрос на контроле, и по возможности будем стараться какие‑либо из населенных пунктов Саткинского района включать в проект по обеспечению охвата мобильной связи. Буквально завтра встречаюсь с министром информационных технологий Челябинской области. Мы обсудим эту тему», — сказал Олег Цепкин.

Другой вопрос, поднятый в ходе приема, касался неверно нанесенной разметки на автотрассе, которая создает неудобство автолюбителям. В этой связи парламентарий направит обращение с приложением схемы и разъяснением ситуации руководителю Главного управления МВД РФ по Челябинской области.

Сенатор также провел совещание с председателями Собраний депутатов Саткинского района, Трехгорного городского округа и Юрюзани. На мероприятии обсуждалось исполнение наказов избирателей.

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