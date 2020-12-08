Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о разрабатываемых законопроектах в сфере финансового рынка.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в онлайн-конференции на тему «Турбулентность в России – помеха или стимул? Взгляд регуляторов, практиков и аналитиков».

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Парламентарий подчеркнул, что летом 2020 года пришлось вносить много изменений в законодательство в части финансовых рынков. «Была проведена большая работа по модернизации законодательства о национальной платежной системе, в том числе недавно принят закон о цифровых финансовых активах, который имеет большой потенциал. На его базе разворачивается серьезная дискуссия по цифровому рублю. Мы считаем, что следует обсудить эти вопросы со всеми участниками процесса».

Сенатор особо отметил закон, который реформирует систему бюро кредитных историй. В его рамках создаются системно значимые бюро кредитных историй, что является предпосылкой для более прозрачных, быстрых и качественных решений на этом рынке», — сказал Николай Журавлев.

«Безусловно, нужно отметить принятые весной 2020 года антикризисные законы в связи с пандемией. Мы были вынуждены быстро принимать решения по защите наших граждан от возможности понести дополнительные потери на финансовых рынках. Это, в первую очередь, законы о потребительских каникулах и о моратории на взыскание просроченной задолженности. Практика показала, что решения были правильными, и более того, дают нам возможность подумать, чтобы сделать эти инструменты на постоянной основе. Например, предоставлять потребительские каникулы гражданам, которые реально попали в сложную ситуацию», — сказал Николай Журавлев.

Сенатор затронул тему защиты инвесторов. Главное в этой сфере – закон о категоризации инвесторов. «Закон принят, у его положений разные сроки вступления в силу вплоть до 2022 года». Также недавно принят Инвестиционный кодекс – так называемый закон о защите и поощрении капиталовложений. «Уже разработано 20 соглашений, важно идти дальше и расширить защитные механизмы не только для крупнейших, но и небольших инвесторов на региональном уровне».

По его словам, важно продолжать работу по развитию конкуренции, в том числе на финансовых рынках. Нужно развивать доступ к информационным системам, информационным базам государства для всех игроков на финансовом рынке, автоматизировать цифровую ипотеку, электронные закладные, выравнивать диспропорцию в конкуренции между иностранными платежными картами и нашей картой «Мир».

Сенатор рассказал о ряде подготовленных законопроектов, в том числе о кредитных рейтингах, который предусматривает упрощение критериев доступа финансовых организаций к разного рода государственным мерам поддержки. «Надеюсь, он будет принят в начале следующего года. Мы ждем принятия Государственной Думой законопроекта о блокировке сайтов мошеннических финансовых пирамид и всякого рода «серых кредиторов». Обсуждаются вопросы, связанные с принятием закона о правилах продаж и рекламы финансовых услуг, поскольку в этой сфере есть определенные злоупотребления», — сказал Николай Журавлев.

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