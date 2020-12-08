О. Алексеев: Предприятия АПК Саратовской области продолжают расширяться, увеличивая объемы производства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Энгельсский район Саратовской области.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Энгельсский район. Вместе с главой района Алексеем Стрельниковым сенатор побывал на предприятиях агропромышленного комплекса.

Парламентарий рассказал, что на территории Энгельсского района реализуется инвестиционный проект по инкубации и выращиванию радужной форели в установках замкнутого водоснабжения. «Стоимость проекта тридцать семь миллионов рублей, рассчитан он на три года. В настоящее время в хозяйстве содержится почти шесть тысяч голов форели. Планируемая мощность производства – до пятидесяти тонн рыбы в год. На предприятии продолжается монтаж резервуаров и необходимого оборудования для расширения производства. В планах – разведение осетровых пород», – сказал Олег Алексеев.

Олег Алексеев вручил директору производства Благодарственное письмо Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе побывал на районной птицефабрике

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе побывал на районной птицефабрике

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе осмотрел цеха и стройплощадку местного мясокомбината

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Олег Алексеев осмотрел цеха и стройплощадку местного мясокомбината

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Олег Алексеев осмотрел цеха и стройплощадку местного мясокомбината

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Олег Алексеев осмотрел цеха и стройплощадку местного мясокомбината

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Олег Алексеев осмотрел цеха и стройплощадку местного мясокомбината

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Олег Алексеев осмотрел цеха и стройплощадку местного мясокомбината

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Энгельсский район

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На территории Энгельсского района реализуется инвестиционный проект по инкубации и выращиванию радужной форели в установках замкнутого водоснабжения

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Энгельсский район

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Сенатор также осмотрел цеха и стройплощадку местного мясокомбината. По его словам, комбинат в следующем году собирается запустить новые производственные мощности площадью 4,5 тыс. кв. метров, что позволит дополнительно производить 300 тонн изделий в год. Предприятие ориентируется на сырье российских производителей, отметил парламентарий.

Саратовская область входит в пятерку регионов Приволжского федерального округа по производству мяса и мясных изделий, прудовой рыбы, яиц

Планомерная модернизация производства и реконструкция и на районной птицефабрике. Сенатор вручил директору производства Благодарственное письмо Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Предприятие награждено «За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Саратовской области».

«Саратовская область входит в пятерку регионов Приволжского федерального округа по производству мяса и мясных изделий, прудовой рыбы, яиц. Важно, что предприятия агропромышленного комплекса продолжают расширяться, увеличивая объемы производства, создавая новые рабочие места. Руководство Энгельсского района уделяет пристальное внимание таким предприятиям, оказывает им посильную помощь», – отметил Олег Алексеев.

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