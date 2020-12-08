По иску прокурора Кемеровской области запрещена деятельность экстремистской организации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса в ходе проверки установлено, что с 2012 года в регионе действует незарегистрированное в органах Министерства юстиции Российской Федерации региональное общественное объединение «Русский Патриотический клуб – Новокузнецк / РПК».

Данной организацией в соцсети «ВКонтакте» создана группа, в которой состоят более 4 тысяч участников. На данном интернет-ресурсе размещены аудио- и видеоматериалы.

Согласно заключению психолого-лингвистического исследования высказывания участников группы содержали признаки возбуждения розни (вражды и ненависти), унижения достоинства групп лиц определенной идеологической, ведомственной, профессиональной, национальной и половой принадлежности.

В связи с этим прокурор Кемеровской области – Кузбасса обратился в суд с иском о признании общественного объединения экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации.

Центральный районный суд г. Новокузнецка полностью удовлетворил исковые требования прокурора.

Решение суда не вступило в законную силу.

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