Прокуратура Севастополя защитила предпринимателя от незаконной проверки контролирующего органа

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура города Севастополя провела проверку соблюдения прав предпринимателей.

Установлено, что Управлением государственной регистрации права и кадастра Севастополя проведена внеплановая проверка соблюдения земельного законодательства хозяйствующим субъектом.

Проверка проведена при отсутствии оснований и без согласования с прокуратурой под видом контрольных мероприятий в отношении физического лица.

Прокуратура возбудила в отношении главного специалиста отдела государственного земельного надзора Севреестра дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора) требований законодательства о государственном контроле (надзоре).

Постановлением мирового судьи виновное должностное лицо органа земельного контроля признано виновным в совершении правонарушения.

Кроме того, по итогам рассмотрения представления прокурора результаты проверки признаны незаконными и отменены.

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