С. Березкин в ходе приема граждан дал разъяснения по вопросам расчета и начисления пенсионных выплат

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан в регионе.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках региональной недели провел дистанционный прием граждан.

Особое внимание было обращено вопросам пенсионных выплат людям пожилого возраста. Гражданам, обратившимся по данному вопросу, Сергей Березкин, совместно с представителем Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ярославской области, дал подробные разъяснения об особенностях индивидуального расчета размера пенсионных выплат.

«Эти вопросы имеют несомненную важность для старшего поколения, поэтому сегодня мы уделили им особое внимание. Размер пенсионных выплат носит индивидуальный характер и зависит от многих факторов, значение имеет не только продолжительность трудового стажа и размер заработной платы, а еще, например, выбранный гражданином вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования, иные социально значимые периоды жизни», — отметил Сергей Березкин.

Также благодарность выразила жительница Ярославля, которая ранее обращалась за помощью в доставке необходимых продуктов питания.

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