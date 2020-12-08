С. Рябухин в ходе рабочей поездки в Ульяновскую область провел прием граждан

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с развитием паралимпийского движения в регионе, реализацией проекта «Активное долголетие».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области в рамках работы в регионе провел личный прием граждан.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с развитием паралимпийского движения в регионе, реализацией проекта «Активное долголетие», а также законодательные инициативы в сфере ЖКХ.

Предложение крайне востребовано: важно поддержать людей, находящихся на заслуженном отдыхе, вовлечь их в созидательную деятельность, обеспечить возможность досуга

Сенатор рассмотрел предложение инициативной группы об открытии центра «Активного долголетия» в Засвияжском районе Ульяновска. Сергей Рябухин отметил, что это предложение крайне востребовано: важно поддержать людей, находящихся на заслуженном отдыхе, вовлечь их в созидательную деятельность, обеспечить возможность досуга.

Сергей Рябухин

Как рассказали на встрече с парламентарием представители регионального отделения Паралимпийского комитета России по Ульяновской области, паралимпийские виды спорта в регионе активно развиваются, что требует наличия материально-технической базы. Они выступили с инициативой о строительстве центра адаптивных видов спорта. Сергей Рябухин поддержал это начинание. «Наличие в регионе спортивного центра, способного предоставлять равные возможности для всех граждан — важная социальная задача», — сказал сенатор.

Во время приема также обсуждалась законодательная инициатива, предложенная представителем от Ульяновской области в Палате молодых законодателей при СФ Ильей Ножечкиным, по исключению из объектов обложения страховыми взносами вознаграждений председателей и членов совета многоквартирных домов. «Данные меры позволят обеспечить вывод субъектов налогообложения из теневого сектора экономики, а главное — мотивировать активизацию развития территориального общественного самоуправления», — подвел итог обсуждения сенатор.

Все инициативы и проблемные вопросы, которые были подняты на приеме граждан, взяты парламентарием под личный контроль.

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