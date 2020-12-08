Технически возможная сетевая газификация Республики Дагестан будет полностью завершена

Source: Gazprom in Russian

Релиз

8 декабря 2020, 20:50

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Сергей Меликов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 13,145 млрд руб. — это в 14,6 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания построит 874 км новых газопроводов. Будут, в частности, созданы условия для газификации 193 населенных пунктов в 23 районах — Ахтынском, Бабаюртовском, Гергебильском, Гумбетовском, Дахадаевском, Кизлярском, Кулинском, Лакском, Левашинском, Магарамкентском, Ногайском, Сергокалинском, Сулейман-Стальском, Тарумовском, Хасавюртовском, Хивском, Хунзахском и Цумадинском, и впервые — в Агульском, Ахвахском, Гунибском, Рутульском и Унцукульском.

Возможности для подключения к сетевому газу также получат ряд крупных сельскохозяйственных предприятий в Дербентском, Кумторкалинском, Новолакском районах.

Кроме того, «Газпром» проведет техническое перевооружение и реконструкцию 27 газораспределительных станций. Это повысит надежность газоснабжения потребителей в 10 районах, гг. Дербент, Избербаш, Кизляр, Махачкала и Хасавюрт.

Правительство республики обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 41,1 тыс. домовладений, 265 котельных и социальных объектов.

«Газпром» и Республика Дагестан ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 89,5%, в том числе городов — 93,7%, сельской местности — 76,7%.

По итогам реализации пятилетней программы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Республики Дагестан.

Газификация Республики Дагестан

уровень газификации Республики Дагестан по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Республики Дагестан в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Управление информации ПАО «Газпром»

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