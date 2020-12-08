Т. Гигель: Совершенствование законодательных отношений, связанных с оборотом древесины, нацелено на вывод теневого бизнеса из лесной отрасли

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в онлайн-конференции по проблемам развития и декриминализации лесной отрасли.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в онлайн-конференции.

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Мероприятие было посвящено исполнению поручений Президента РФ по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования отношений, связанных с оборотом древесины».

Провел мероприятие председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Состоявшееся заседание, в котором приняли участие представители Сибирского федерального округа, говорит о том, что мы вышли на финишную прямую для принятия законопроектов с учетом поручений Президента страны по декриминализации лесной отрасли и ее развитию», — подчеркнула Татьяна Гигель.

«Закон, который связан с созданием единой федеральной информационной системы лесного комплекса, призван обеспечить прозрачность при прохождении древесины от ее заготовки до пункта потребления. Это позволяет надеяться на вывод теневого бизнеса из лесной отрасли», — отметила законодатель. «Совет Федерации занимается лесной темой на протяжении последних шести лет. И было отрадно услышать высокую оценку работы нашей палаты в этом направлении, данную депутатом Николаем Николаевым».

По словам Татьяны Гигель, всех участников заседания объединила высокая заинтересованность в том, чтобы новый закон действительно заработал. «Растет понимание, что государство уже не удовлетворено тем, как сейчас наполняется казна, а бизнес должен стать рентабельным, то есть пришло время найти нужный баланс, если мы действительно хотим двигаться вперед».

«Важность состоявшегося разговора подтверждает и то, что все принимавшее в нем участие высказались за необходимость проведения стопроцентного качественного лесоустройства на территории всей лесной зоны РФ. Только имея на руках достоверную информацию о состоянии наших лесов, можно говорить, что принимаемый закон «О создании единого информационного комплекса» действительно заработает», — считает парламентарий.

«Важно и то, что при обсуждении была не просто затронута тема деревянного домостроения, а необходимость ускоренного развития этого направления. Этой темой в нашем Экспертном совете занимаются ровно четыре года, и есть уверенность, что за ней большое будущее. Ведь сегодня очень многие горожане мечтают жить за городом, в индивидуальном доме», – подчеркнула Татьяна Гигель.

Как отметила сенатор, проведение выездного заседания комитетов Совета Федерации в домостроительном комбинате в Костроме показало, что производители готовы предложить гражданам разные варианты загородного жилья в зависимости от семейного бюджета – социального, эконом- и бизнес-класса. «Эта тема очень актуальна и является драйвером развития всего лесопромышленного комплекса», — считает законодатель.

По словам сенатора, очень важную тему подняла представитель Министерства промышленности и торговли РФ Вера Хмырова о необходимости развития интереса к деревянному домостроению со стороны банков, в том числе в продвижении льготного кредитования.

«На 22 декабря в Совете Федерации намечено проведение «круглого стола» при партнерском участии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по теме «Развитие деревянного домостроения в сельской местности: проблемы и перспективы». Мероприятие пройдет в режиме онлайн. Мы вновь хотим привлечь внимание к этой проблеме со стороны банков», — сказала законодатель.

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