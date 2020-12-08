12 случаев хищения газа выявили рязанские газовики с начала 2020 года

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 декабря 2020, 18:05

В ходе рейдов специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» обнаружили 12 случаев незаконного подключения к действующей системе газоснабжения. В краже газа уличены и физические, и юридические лица. Общая сумма причиненного ущерба составила более 2,5 миллионов рублей. Наибольшее количество случаев хищения газа зафиксировано в Рязанском районе.

В отношении 6 нарушителей: пяти физических и одного юридического лица, судами приняты решения о привлечении к административной ответственности. Для физических лиц назначен штраф в размере от 5000 до 10 000 рублей. Руководителю предприятия вынесено наказание в виде предупреждения и полного возмещения причиненного ущерба поставщику газа в размере 2 млн 237 тысяч рублей. Нарушитель погасил весь долг до рассмотрения дела в суде.

Кроме того, в отношении двух потребителей, повторно в течение года совершивших незаконное подключение, судами вынесены обвинительные приговоры по части 1 статьи 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность). В отношении еще одного потребителя рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по пункту «б» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода).

«Каждый случай самовольного подключения — это не только нанесение материального ущерба поставщику газа, но, в первую очередь, угроза жизни и здоровью людей. В любой момент действия нарушителей могут привести к пожарам, взрывам и человеческим жертвам» — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром»), осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.

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