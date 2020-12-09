Андрей Максимов назначен директором Департамента развития электроэнергетики

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 9 декабря. – Приказом Министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова от 9 декабря 2020 года директором Департамента развития электроэнергетики назначен Андрей Максимов.

Андрей Максимов окончил Томский политехнический университет по специальности «Автоматическое управление электроэнергетическими системами». С 2003 года работа в филиале «ОАО “СО ЕЭС” ОДУ Урала в Екатеринбурге, в 2005-2008 годах уже в Москве работал Некоммерческом партнерстве «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии ЕЭС», с 2008 по 2010 годы возглавлял отдел в Акционерном обществе «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии», с 2010 по 2011 руководил Департаментом в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». С 2014 года по 2020 год занимал должность начальника отдела – Заместителя директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.

Андрей Максимов будет отвечать за вопросы по выработке и реализации государственной политики в сфере электроэнергетики, в том числе инвестиционной политики в электроэнергетике.

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