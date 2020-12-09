А. Артамонов: Вопросы противодействия «теневой» занятости сейчас стоят очень остро

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел парламентские слушания на тему «О дополнительных источниках налоговых доходов бюджетов бюджетной системы РФ».

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области провел в режиме видеоконференции парламентские слушания на тему «О дополнительных источниках налоговых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

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Мероприятие организовано совместно с Комитетом СФ по экономической политике и Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Участники мероприятия рассмотрели вопросы совершенствования налогового администрирования с целью нахождения новых доходных источников и неиспользованных резервов.

В обсуждении приняли участие сенаторы РФ, статс-секретарь — заместитель Министра финансов РФ Алексей Сазанов, аудитор Счетной палаты РФ Андрей Батуркин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач, губернатор Рязанской области Николай Любимов, представители Министерства экономического развития РФ, законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, общественных организаций, научного и экспертного сообщества.

Анатолий Артамонов указал, что парламентские слушания инициированы поручением палаты указанным Комитетам СФ с привлечением профессионального экспертного сообщества подготовить предложения о дополнительных источниках налоговых доходов бюджетов страны.

«Это поручение было дано еще до пандемии, но сейчас его актуальность даже возросла. Вы знаете, в каких условиях оказались бюджеты субъектов Федерации. За прошедший период 2020 года их налоговые доходы сократились на 4,5 процента по сравнению с 2019 годом. Сильнее всего падение идет по налогу на прибыль — около 14 процентов. С доходами федерального бюджета еще хуже, они снизились почти на 15 процентов», — сказал сенатор.

Анатолий Артамонов подчеркнул, что при таком падении доходных поступлений в бюджеты необходим поиск новых доходных источников, неиспользованных резервов. «У нашего Комитета есть свои наработки, но сегодняшнее обсуждение с участием Счетной палаты, Министерства финансов, регионов, представителей науки, надеюсь, позволит выйти нам на системные предложения».

Парламентарий напомнил, что в этом году в целях поддержки субъектов предпринимательства им были предоставлены налоговые послабления — отсрочки по уплате налогов и страховых взносов и налоговые льготы. «Это вынужденные меры, но они, конечно, привели к еще большему сокращению доходов бюджетов».

По его словам, согласно Основным направлениям налоговой политики на 2021–2023 годы налоговые расходы, под которыми понимаются выпадающие доходы бюджетов из‑за предоставления налоговых льгот и освобождений, увеличатся в 2021 году на 7 процентов по сравнению с текущим годом и составят 4 триллиона 373 миллиардов рублей. «Наш Комитет неоднократно обращал внимание на необходимость наведения здесь порядка, отмены неэффективных льгот. И в этой сфере должна проводиться работа не только на федеральном уровне, но и на региональном. Я знаю, она уже ведется. Субъекты Федерации в результате такой работы могут получить дополнительные источники доходных поступлений в свои бюджеты», — сказал Анатолий Артамонов.

Законодатель подчеркнул, что есть резервы в сфере налогового администрирования. Федеральная налоговая служба успешно применяет цифровые технологии, внедряет новые информационные сервисы. «Это – реальные резервы увеличения собираемости налогов и сборов».

По словам Анатолия Артамонова, вопросы противодействия «теневой» занятости сейчас стоят очень остро. «Из‑за того, что работодатель уклоняется от уплаты налогов и страховых взносов, — а зачастую его толкает на это высокая фискальная нагрузка, — бюджетная система страны недополучает порядка 3 триллионов рублей доходов или почти 3 процента ВВП».

По оценкам экспертов, примерно 30–40 процентов россиян получают зарплату «в конверте», поэтому необходим комплекс мер по противодействию выплате неофициальной заработной платы наемным работникам. Здесь также кроются резервы дополнительных поступлений НДФЛ, отметил сенатор.

«Можно еще перечислить борьбу с «серыми схемами» для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, совершенствование применения специальных налоговых режимов для малого и среднего предпринимательства, наведение порядка в учете объектов налогообложения региональными и местными налогами. У нас есть предложение вернуться к налогообложению движимого имущества, оставив освобождение только для имущества, принятого на учет после 1 января 2015 года», — сказал Анатолий Артамонов.

По его словам, при подготовке парламентских слушаний были собраны предложения субъектов Федерации по обсуждаемому вопросу. Они обобщены и размещены на сайте СФ.

Дмитрий Вольвач подчеркнул, что деятельность ФНС направлена на предупреждение налоговых правонарушений и создание комфортных условий для самостоятельной уплаты налогов бизнесом и гражданами в первую очередь за счет накопленных компетенций и созданной IT-инфраструктуры. При этом ведомство сосредотачивает контроль на серьезных потенциальных налоговых нарушителях. Налог на доходы физических лиц – один из основных источников доходов региональных бюджетов — как ожидается, вырастет по итогам текущего года на 5–6 процентов по сравнению с прошлым докризисным годом. «Это связано и с обелением рынка труда и рынка заработной платы, и с теми мерами поддержки, которые напрямую были законодательно увязаны с уровнем зарплаты, которую работодатель выплачивает своим работникам». Говоря о налоговом режиме для самозанятых, он сообщил, что в 2020 году к нему присоединились все регионы. В таком режиме работают 1,3 миллиона человек, ежедневно подключаются по пять тысяч самозанятых. «Это уже состоявшийся налоговый режим».

Алексей Сазанов проинформировал о законодательных мерах по повышению собираемости налогов, которые уже приняты и вступят в силу с 2021 года. В частности, это корректировка отдельных параметров налога на дополнительные доходы от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых. «По нашим оценкам, это приведет к дополнительным поступлениям в следующем году в размере двухсот сорока миллиардов рублей. С 1 января 2021 года повышается до 15 процентов ставка НДФЛ в отношении доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей в год».

По итогам обсуждения Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам подготовит рекомендации с учетом прозвучавших предложений. которые будут направлены в Государственную Думу и Правительство РФ.

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