Source: Russia – Council of the Federation

В Калужской области для жителей поселка Муратовский Щебзавод по итогам встречи упростили оплату квитанций, сообщил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области Александр Савин СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области провёл в Калуге приём граждан.

В рамках мероприятия был рассмотрен вопрос, инициированный жителями поселка Муратовский Щебзавод. Проблема заключалась в отсутствии на данной территории почтового отделения, так как его старое здание пришло в негодность. Ближайшее к населенному пункту отделение «Почты России» находится в микрорайоне Силикатный областного центра. Для осуществления платежей и получения отправлений местные жители вынуждены терпеть неудобства.

В качестве оперативного решения проблемы выбрана временная мера. Для тогоБ чтобы люди смогли оплатить квитанции, не выходя из дома, в арсенале почтового работника появится терминал оплаты.

По информации депутатов Законодательного Собрания Калужской области вопрос с восстановлением работы почтового отделения – в процессе решения. Подходящее пустующее здание найдено.

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