Во Владимирской области будут созданы условия для газификации еще 187 населенных пунктов

Source: Gazprom in Russian
Релиз
9 декабря 2020, 21:10
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.
Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 8,551 млрд руб. — в 3,3 раза больше, чем в 2016–2020 годах.
Согласно документу, компания проложит 814 км межпоселковых газопроводов. Это создаст условия для газификации 187 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях — Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, Кольчугинском, Меленковском, Муромском, Селивановском, Собинском, Судогодском, Петушинском, Юрьев-Польском и городском округе город Владимир.
«Газпром» также реконструирует две газораспределительные станции — в гг. Ковров и Муром. Это позволит подключить к сетевому газу потребителей в южной части Ковровского района и в северо-восточной части Муромского района. В том числе — резидентов будущей особой экономической зоны «Доброград-1».
Администрация области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 17,6 тыс. домовладений, 88 котельных и предприятий.
«Газпром» и Владимирская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 86,6%, в том числе городов — 95%, сельской местности — 63,2%.
Газификация Владимирской области
уровень газификации Владимирской области по состоянию на 1 января 2020 года
млрд руб.
общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Владимирской области в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
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