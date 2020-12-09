Во Владимирской области будут созданы условия для газификации еще 187 населенных пунктов

Source: Gazprom in Russian

Релиз

9 декабря 2020, 21:10

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 8,551 млрд руб. — в 3,3 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания проложит 814 км межпоселковых газопроводов. Это создаст условия для газификации 187 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях — Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, Кольчугинском, Меленковском, Муромском, Селивановском, Собинском, Судогодском, Петушинском, Юрьев-Польском и городском округе город Владимир.

«Газпром» также реконструирует две газораспределительные станции — в гг. Ковров и Муром. Это позволит подключить к сетевому газу потребителей в южной части Ковровского района и в северо-восточной части Муромского района. В том числе — резидентов будущей особой экономической зоны «Доброград-1».

Администрация области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 17,6 тыс. домовладений, 88 котельных и предприятий.

«Газпром» и Владимирская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 86,6%, в том числе городов — 95%, сельской местности — 63,2%.

Газификация Владимирской области

уровень газификации Владимирской области по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Владимирской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Управление информации ПАО «Газпром»

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