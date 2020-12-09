В Алтайском крае созданы условия для газификации 2 населенных пунктов Смоленского района

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

9 декабря 2020, 18:50

Специалисты «Газпром газораспределение Барнаул» ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод от газораспределительной станции (ГРС) села Смоленское до поселков Кировский и Раздольный, сёл Александровка и Точильное Смоленского района Алтайского края. Газопровод положит начало газификации в населенных пунктах Кировский и Точильное, даст возможность подключить к газу более 600 домовладений.

Межпоселковый газопровод протяженностью 31,2 км был построен в рамках реализации в Алтайском крае Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование и строительство было организовано ООО «Газпром межрегионгаз». Единым техническим заказчиком являлся ООО «Газпром инвест» в лице филиала «Газпром газификация».

Для синхронизации процесса подключения домовладений также построено более 31 км внутрипоселковых газораспределительных сетей.

По результатам Программы газификации регионов России в 2020 году количество газифицированных населенных пунктов в Алтайском крае увеличилось на 4 и составляет 85 населенных пунктов, расположенных на территории 12 районов и 4 городов региона.

На новый пятилетний период — 2021–2025 годы — в рамках программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края предусмотрены инвестиции «Газпрома» в объеме 59,9 млрд рублей, что позволит построить 600 км газопроводов-отводов и газифицировать 21 населенный пункт в Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском, Цилинном районах и город Яровое, а также продолжит газификацию Алтайского, Зонального, Косихинского районов.

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