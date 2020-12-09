В «Газпром трансгаз Екатеринбург» завершили комплексы ВТД пяти подводных переходов на Южном Урале

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Новости проектов и регионов

9 декабря 2020, 13:40

«Газпром трансгаз Екатеринбург» повысил надежность газоснабжения города Челябинска, завершив на этой неделе комплексы внутритрубной дефектоскопии (ВТД) пяти подводных переходов на основной и резервной нитках магистрального газопровода «Бухара — Урал».

Работы стартовали 16 ноября. В течение трех недель специалисты Челябинского линейного производственного управления магистральных газопроводов при участии сварочно-монтажных бригад Управления аварийно-восстановительных работ № 1, а также подрядной организации ООО «НПЦ ВТД» проводили диагностику трубопровода диаметром 700 мм.

В данном районе расположены две газораспределительные станции, питающие голубым топливом жителей и крупные промышленные предприятия Челябинска. Во время проведения ВТД газоснабжение потребителей осуществлялось в полном объеме по резервным ниткам.

Методом протаскивания при помощи силовых лебедок через газопровод был пропущен ряд специальных устройств: профилемер, очистной и очистной магнитный поршни, дефектоскопы с продольной и поперечной системами намагничивания. Диагностика проводилась в сложных метеоусловиях, температура воздуха понижалась до минус 25 градусов.

Всего обследовано четыре подводных перехода через Шершневское водохранилище, а также переход через реку Синара. На один инспекционный участок требовалось минимум трое-четверо суток. Были выявлены механические повреждения и дефекты коррозионного происхождения. После расшифровки данных снарядов-дефектоскопов будут запланированы ремонтные работы.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе компании 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Ежегодно компания выполняет товаротранспортную работу для ПАО «Газпром» и сторонних заказчиков в объеме 35–40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 281 газораспределительная станция, 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Компанией внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.

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