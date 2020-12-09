В. Матвиенко: Важно поддерживать проекты и инициативы, сохраняющие память о Великой Отечественной войне

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ приняла участие в торжественной церемонии передачи техники в музей «Прорыв Блокады Ленинграда».

Председатель Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга обратилась по видеоконференцсвязи к участникам торжественной передачи пушки времен Великой Отечественной войны для экспозиции в музей-панораму «Прорыв Блокады Ленинграда». 76-миллиметровое полковое орудие образца 1927 года было поднято 14 июня этого года в акватории реки Невы в районе боев на плацдарме Невский пятачок.

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Валентина Матвиенко отметила, что торжественное мероприятие проходит в День Героев Отечества. «В Год памяти и славы, в год 75-летия Великой Победы мы отдаём дань уважения нашим предкам – воинам, отстоявшим свободу Родины и подарившим всем нам право на мирную, счастливую жизнь».

Председатель СФ уточнила, что орудийный расчет погиб под вражеским огнём в районе легендарного Невского пятачка — такого же символа героизма и мужества советских войск, как Сталинград и Курская дуга. «Советские воины на протяжении четырёхсот дней героически удерживали этот ключевой плацдарм. Их подвиг вошёл в историю как пример истинной самоотверженности и доблести».

Важно поддерживать инициативы и проекты, объединяющие неравнодушных и активных людей, настоящих патриотов, подчеркнула Валентина Матвиенко, чтобы память жила и продолжала передаваться из поколения в поколение. Председатель СФ поблагодарила всех, кто помогал в поиске и подъёме со дна Невы боевого орудия, а также губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева, сенатора, представителя от законодательного органа государственной власти Ленинградской области Дмитрия Василенко. ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области «И отдельное человеческое спасибо нашим ветеранам, участникам войны за их бессмертный подвиг и за то, что, несмотря на свой почтенный возраст, они продолжают вести общественную работу, рассказывать правду о войне, воспитывать подрастающее поколение».

Обращаясь к волонтерам Победы и Юнармейцам Кировского района Ленинградской области, которые участвовали в мероприятии, Валентина Матвиенко отметила, что перед ними стоит важная задача — сохранить память о Великой Отечественной войне и передать её своим детям.

Торжественная встреча ещё раз показала, как много для каждого значит память о войне, о подвиге народа, который не только защитил свою землю, но спас весь мир от ужасов нацизма

По мнению Председателя СФ, торжественная встреча ещё раз показала, как много для каждого значит память о войне, о подвиге народа, который не только защитил свою землю, но спас весь мир от ужасов нацизма. «Отныне полковая пушка, почти восемь десятилетий пролежавшая на дне Невы, станет ещё одним символом исторической преемственности, знаком того, что мы никогда не забудем воинов, отдавших свои жизни за Родину».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко добавил, что в регионе до сих пор идут поисковые работу. «Ежегодно около 200 поисковых отрядов находят не только предметы войны, но и захоронения павших бойцов. Каждый год в области обнаруживаются до 5 тысяч останков, в том числе на территории Невского пятачка».

Глава региона отметил, что 2021 год символичен для петербуржцев – это 80 лет начала работы Дороги жизни и 80 лет начала боев на Невском пятачке. «Мы продолжим сохранение исторической памяти о той страшной войне и блокаде. Рядом с музеем «Прорыв Блокады Ленинграда» будет построен павильон, в который поместят технику военных лет, поднятую из болот и найденную в лесах Ленинградской области. Наша задача сохранить память о войне, о подвиге нашего народа».

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