В ООО «Газпром трансгаз Сургут» создают резерв ключевых сотрудников с иммунитетом к коронавирусу

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

9 декабря 2020, 19:10

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» приняты дополнительные меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Они касаются ключевого персонала газотранспортного предприятия — то есть тех специалистов подразделений и служб, без которых невозможен непрерывный и бесперебойный производственный процесс.

Ужесточен пропускной режим на объекты предприятия, помещения, где работают ключевые сотрудники, чтобы минимизировать риск их заражения.

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки действующий ключевой персонал перейдет в автономный режим работы. Для них организованы места временного пребывания в условиях полной изоляции, в том числе от членов семей.

В каждом подразделении, производственном участке создается резерв персонала, в состав которых включаются в первую очередь работники, которые уже переболели ковидом и имеют соответствующий иммунитет. На предприятии успешно отработаны меры по оперативному временному замещению руководства филиалов, отдельных специалистов служб представителями резервного персонала с иммунитетом к коронавирусу.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Сургут» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». В его составе 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. Эксплуатирует более 6,5 тыс. км магистральных газопроводов от Заполярного до границ Омской и Курганской областей. Ежегодно предприятие транспортирует почти 200 млрд куб. м газа.

Компания сертифицирована по системам: ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, СТО «Газпром» 9001, ISO 14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 14001–2007, OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012. Коллектив насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис находится в Сургуте.

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