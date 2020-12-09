В Пермском крае по иску прокурора в доход государства взысканы денежные средства в размере 5 млн рублей, полученные от совершения противоправных сделок

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу бывшего руководителя Пермского филиала крупного российского банка на решение Мотовилихинского районного суда г. Перми о взыскании по иску прокурора Пермского края в доход государства 5 млн рублей.

Основанием для обращения в суд явились результаты рассмотрения уголовного дела, возбужденного в отношении ответчика по ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), которое было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Установлено, что подсудимый, возглавляя в Перми банковское учреждение, в течение 2011 года незаконно получил от руководителя одной из коммерческих организаций 5 млн рублей за положительное решение о предоставлении кредита. Денежные средства были получены под видом займов, договоры о которых были заключены с супругой ответчика, являющейся индивидуальным предпринимателем.

Поскольку действия злоумышленника были совершены в целях незаконного оказания услуг имущественного характера, прокурор края обратился в суд с заявлением о применении последствий недействительности ничтожных сделок, совершенных с заведомо противоправной целью.

Судебный акт вступил в законную силу.

В настоящее время в рамках исполнения решения суда службой судебных приставов региона наложен арест на земельные участки ответчика общей площадью более 47 тыс. кв. м.

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