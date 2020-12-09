Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан по личным вопросам. Встреча прошла в онлайн режиме по видеоконференцсвязи.

Первый заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай провел встречу с жителями региона.

На прием записались девять человек, чьи вопросы требуют внимательного рассмотрения и безотлагательного решения.

Владимир Полетаев

Для более продуктивной работы на встречу также были приглашены: министр регионального развития Республики Алтай Олег Пьянков, министр труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай Адар Сумин, министр экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай Вячеслав Тупикин.

Вопросы, с которыми жители Республики Алтай обратились к сенатору, касались предоставления льготного жилья, восстановления российского гражданства, решения проблем обманутых дольщиков, помощи в проведении газа в частный дом, перерасчета пенсии для жителей районов, приравненных к районам Крайнего Севера.

Еще одна тема приема касалась предоставления жилья сироте. На запрос Владимира Полетаева в минэкономразвития Республики Алтай поступил ответ, в котором сообщалось, что обратившийся стоит на очереди и будет обеспечен жильем в соответствии с ней.

«Работа с гражданами — одно из важнейших направлений деятельности сенатора, — подчеркнул Владимир Полетаев. – Люди идут к нам со своими проблемами в надежде найти помощь и поддержку. И мы обязаны сделать все возможное для выполнения возложенных на нас задач».

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