В прокуратуре Кемеровской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего чиновника, похитившего почти 39 млн рублей бюджетных средств

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокурор Кемеровской области – Кузбасса утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления по учету и приватизации жилых помещений администрации г. Новокузнецка. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, обвиняемый вступил с лицами, в том числе занимающимися риэлторской деятельностью, в преступный сговор для хищения муниципального имущества Новокузнецкого городского округа.

В 2015-2018 гг. преступная группа оформляла фиктивные документы на подставных лиц, в результате чего были похищены 29 жилых помещений, приобретенных администрацией города для переселения граждан из аварийного жилья. Размер ущерба, причиненного муниципалитету, составил около 36 млн рублей.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В отношении других фигурантов расследование продолжается.

На имущество обвиняемых стоимостью более 36 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд г. Новокузнецка суд для рассмотрения по существу.

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