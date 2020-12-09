В Саратовской области будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация

Source: Gazprom in Russian
Релиз
9 декабря 2020, 21:00
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.
Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 5,292 млрд руб. — это в 4,7 раза больше, чем в 2016–2020 годах.
Согласно документу, «Газпром» построит межпоселковые газопроводы, газопровод-отвод с газораспределительной станцией (ГРС) к п. Новопушкинское и от нее — газопровод-связку к газовым сетям г. Энгельса. Проведет реконструкцию газопровода-отвода с ГРС к г. Балаково и еще четырех ГРС — в гг. Саратов и Энгельс, Ершовском и Красноармейском районах.
В результате сетевой газ будет подведен к населенным пунктам в Красноармейском, Ртищевском и Энгельсском районах. Кроме того, будут созданы условия для подключения новых потребителей в Ершовском и Красноармейском районах, г. Саратове, южной части г. Энгельса, в которой расположены ведущие городские предприятия, повышена надежность газоснабжения г. Хвалынска. Развитие газотранспортных мощностей для г. Балаково учитывает, в том числе, перспективный проект реконструкции аэропорта.
Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку потребителей к приему газа.
«Газпром» и Саратовская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 99,3%, в том числе городов — 99,9%, сельской местности — 90,7%.
В результате реализации пятилетней программы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Саратовской области.
Газификация Саратовской области
уровень газификации Саратовской области по состоянию на 1 января 2020 года
млрд руб.
общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Саратовской области в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
Управление информации ПАО «Газпром»
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