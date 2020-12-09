В Северной Осетии – Алании благодаря принятым прокуратурой мерам в эксплуатацию сдан дом, в котором получили квартиры 32 дольщика

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В прокуратуре Республики Северная Осетия – Алания проведена проверка исполнения законодательства в сфере осуществления долевого участия в строительстве.

Установлено, что строительная компания возводила в г. Владикавказе жилой дом с привлечением денежных средств 32 дольщиков. При этом сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились виду отсутствия денежных средств и смены застройщиков.

В связи с этим прокуратурой руководителям юридических лиц были объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона, вносились представления, в отношении виновных лиц возбуждались дела об административных правонарушениях.

С целью восстановления прав дольщиков руководством прокуратуры республики проводились выездные приемы граждан – участников долевого строительства, вопрос ежеквартально заслушивался на заседаниях межведомственной рабочей группы в прокуратуре Затеречного района г. Владикавказа, в том числе с выездом на объект.

По инициативе прокуратуры республики застройщик освобождён от платы за техническое присоединение к городским инженерным сетям.

После вмешательства прокуратуры многоквартирный дом с привлечением средств инвесторов достроен и введен в эксплуатацию.

Права 32 участников долевого строительства восстановлены.

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