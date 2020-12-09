В Удмуртии по иску прокуратуры восстановлены жилищные права инвалида

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ярского района Удмуртской Республики провела проверку по обращению инвалида о нарушении его жилищных прав.

Установлено, что между администрацией муниципального образования «Ярский район» и заявителем заключен договор социального найма жилого помещения. Совместно с ним в квартиру вселены члены его семьи, в том числе 6-летний ребенок.

В ходе обследования жилого помещения выявлены признаки физического износа пола, его проседание, деформации межкомнатных перегородок, отслоение штукатурки межквартирной стены.

Прокуратура направила в суд в интересах инвалида иск о возложении на администрацию МО «Ярский район» обязанности провести капитальный ремонт пола в жилом помещении, занимаемом гражданином по договору социального найма.

Суд удовлетворил требование надзорного ведомства.

Благодаря вмешательству прокуратуры в доме заявителя проведен капитальный ремонт пола, жилое помещение приведено в надлежащее состояние.

MIL OSI