В Удмуртии по иску прокуратуры восстановлены жилищные права инвалида

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Прокуратура Ярского района Удмуртской Республики провела проверку по обращению инвалида о нарушении его жилищных прав.
Установлено, что между администрацией муниципального образования «Ярский район» и заявителем заключен договор социального найма жилого помещения. Совместно с ним в квартиру вселены члены его семьи, в том числе 6-летний ребенок.
В ходе обследования жилого помещения выявлены признаки физического износа пола, его проседание, деформации межкомнатных перегородок, отслоение штукатурки межквартирной стены.
Прокуратура направила в суд в интересах инвалида иск о возложении на администрацию МО «Ярский район» обязанности провести капитальный ремонт пола в жилом помещении, занимаемом гражданином по договору социального найма.
Суд удовлетворил требование надзорного ведомства.
Благодаря вмешательству прокуратуры в доме заявителя проведен капитальный ремонт пола, жилое помещение приведено в надлежащее состояние.