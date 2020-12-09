В Якутии по требованию прокуратуры погашена задолженность по исполненному муниципальному контракту на сумму более 5 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Абыйского района Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения прав предпринимателей.

Установлено, что администрация муниципального образования «поселок Белая Гора», являясь муниципальным заказчиком, не произвела своевременную оплату исполненного предпринимателем контракта на проведение работ по благоустройству придомовых территорий. Контракт заключен в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», размер задолженности составил более 5 млн рублей.

Прокурор района внес главе муниципалитета представление, а также возбудил в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг).

После вмешательства прокуратуры задолженность по исполненному контракту полностью погашена.

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