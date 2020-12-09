«Газпром» в 5,5 раза увеличит инвестиции в развитие газоснабжения и газификации Самарской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

9 декабря 2020, 20:40

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 3,832 млрд руб. — это в 5,5 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания проведет техническое перевооружение девяти газораспределительных станций. Построит межпоселковые газопроводы и два газопровода-отвода с газораспределительными станциями.

В результате появятся возможности для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Волжском и Сергиевском районах, городском округе Самара. Среди них — резиденты развивающегося индустриального парка «Преображенка» и строящийся микрорайон «Южный город». Будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах.

Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 1,7 тыс. домовладений, семи котельных и предприятий.

«Газпром» и Самарская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 99,4%, в том числе городов — 99,1%, сельской местности — 99,5%.

В результате реализации пятилетней программы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Самарской области.

Газификация Самарской области

уровень газификации Самарской области по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Самарской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Управление информации ПАО «Газпром»

Последние новости по теме

MIL OSI