«Газпром» создаст условия для развития сетевой и автономной газификации Томской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

9 декабря 2020, 20:50

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 3,763 млрд руб.

Согласно документу, компания завершит строительство ряда объектов для автономной газификации населенных пунктов, расположенных на значительном удалении от магистральных газопроводов. Речь идет о комплексе по сжижению природного газа в районе газораспределительной станции (ГРС) «Каргала» (Шегарский район) и пяти станциях приема, хранения и регазификации газа. Они позволят подать газ в с. Вороновка Шегарского района и административные центры четырех районов — п. Бакчар (Бакчарский район), с. Кожевниково (Кожевниковский район), с. Подгорное (Чаинский район) и с. Тегульдет (Тегульдетский район).

Кроме того, компания построит межпоселковый газопровод в Асиновском районе и газопровод-связку от ГРС-2 в г. Томске до врезки в газопровод к п. Мирный Томского района. Проведет техническое перевооружение ГРС «Чернореченский». Таким образом, будут созданы условия для газификации населенных пунктов Асиновского района, увеличения поставок газа действующим и подключения новых потребителей в Томске и Томском районе области.

Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 6,9 тыс. домовладений, 46 котельных и предприятий.

«Газпром» и Томская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 13,6%, в том числе сельской местности — 15,2%.

Газификация Томской области

уровень газификации Томской области по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Томской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Управление информации ПАО «Газпром»

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