Госдума одобрила в первом чтении законопроект, продлевающий выравнивание тарифов для Дальнего Востока

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 9 декабря. – Депутаты Государственной Думы РФ одобрили в первом чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике», который предусматривает продление до 2028 года механизма выравнивания цен (тарифов) на электроэнергию в регионах Дальнего Востока до среднероссийского уровня, а также введение надбавки к цене на мощность для финансирования модернизации и строительства новых электростанций в неценовых зонах оптового рынка.

Анастасия Бондаренко, представляя законопроект в Госдуме, рассказала, что при продлении механизма выравнивания тарифов его применение станет более адресным.

«Законодательно к решению этой проблемы мы подошли в 2016 году, и на 2017-2020 годы был установлен механизм, при котором за счет оплаты надбавки к цене на мощность потребителями Европейской части страны, Урала и Сибири снижались цены и тарифы для потребителей ДФО. Мы предлагаем скорректировать категории получателей этой поддержки, сделав в первую очередь акцент на малый и средний бизнес, что призвано сделать эту меру более адресной, так как её сейчас получают все потребители – и крупный рентабельный бизнес, и ЖКХ, и организации ТЭК, и организации по переработке драгметаллов и драгкамней», – пояснила статс-секретарь – заместитель Министра.

Другие важные изменения, предусмотренные законопроектом, – создание механизма финансирования модернизации и строительства тепловой генерации в неценовых зонах оптового рынка (регионы Дальнего Востока, Калининградская и Архангельская области, Республика Коми) также через надбавку к цене на мощность для потребителей ценовых зон оптового рынка, отметила Анастасия Бондаренко.

«Законопроект будет решать задачу преодоления старения и износа генерирующего оборудования тепловых электростанций в неценовых зонах, в том числе в ДФО, там, где сохраняется тарифное регулирование, и где отсутствуют альтернативные механизмы гарантированного возврата инвестиций. Предусматривается, что Правительство определит перечень таких объектов, подлежащих модернизации, реконструкции или строительству, места их расположения, установленную мощность, сроки ввода в эксплуатацию, технические требования к ним, стоимостные параметры», – прокомментировала статс-секретарь – заместитель Министра.

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