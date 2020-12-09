Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел дистанционный прием граждан в регионе.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа провел дистанционный прием граждан.

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К сенатору поступили обращения, затрагивающие вопросы медицинского обслуживания населения региона, а также жилищную тематику.

«Все вопросы относятся к жизненно важным. Людям нужна конкретная помощь. Вместе с тем, озвученные проблемы не являются неразрешимыми, но требуют дополнительной проработки», — сказал парламентарий, комментируя итоги приема.

Денис Гусев отметил, что рассмотрение вопросов граждан в режиме видеоконференцсвязи или по телефону не снижает их актуальности. «Состоялись весьма содержательные диалоги. Пенсионеры и более молодые люди рассказали о волнующих их вопросах, которые я взял под контроль и буду обсуждать с губернатором Ненецкого автономного округа Юрией Бездудным и главой Нарьян-Мара Олегом Белаком».

«Прием граждан, прямая адресная помощь горожанам и жителям муниципальных образований Ненецкого АО — важная часть моей сенаторской работы. Эпидемическая ситуация вынуждает переходить к дистанционному формату общения, находить альтернативные способы решения проблем, особенно, когда речь идет о здоровье и безопасности людей пожилого возраста», — отметил Денис Гусев.

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