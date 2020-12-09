Е. Алтабаева провела совещание в Севастополе по вопросу повышения компенсации за поднаем жилых помещений

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии обсуждалась необходимость изменения размера компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам севастопольских подразделений ряда федеральных органов исполнительной власти.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти г. Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя провела рабочую встречу с руководителями севастопольских подразделений органов принудительного исполнения, государственной противопожарной службы МЧС и таможенных органов Российской Федерации.

Участники беседы говорили о необходимости внесения изменений в Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2016 г. «О порядке и размерах выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации, а также членам семей сотрудников указанных учреждений и органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в этих учреждениях и органах».

Екатерина Алтабаева отметила, что на данный момент, в соответствии с Постановлением Правительства, сотрудники этих служб в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге получают денежную компенсацию за наем жилых помещений в размере 15 000 руб., в других городах и районных центрах – 3 600 руб., в прочих населенных пунктах – 2 700 руб.

Екатерина Алтабаева провела рабочую встречу с руководителями севастопольских подразделений органов принудительного исполнения, государственной противопожарной службы МЧС и таможенных органов РФ

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Екатерина Алтабаева

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Екатерина Алтабаева провела рабочую встречу с руководителями севастопольских подразделений органов принудительного исполнения, государственной противопожарной службы МЧС и таможенных органов РФ

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«В этом документе Севастополь не включен в перечень городов федерального значения. Тем не менее, аренда жилья у нас стоит очень дорого. К тому же в Севастополе, по сравнению с 2014 годом, значительно выросло количество жителей, что повлияло на объем работы этих служб. Указанные факторы влияют на кадровый вопрос. Для обеспечения качественной работы служб необходимо урегулировать, в том числе, вопрос о справедливой компенсации за поднаем жилья для сотрудников», — считает сенатор.

Екатерина Алтабаева сообщила, что обсуждение возможности внесения изменений в данное Постановление Правительства запланировано Комитетом СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

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