Жители Ставропольского края могут приобрести газовое оборудование в кредит

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

9 декабря 2020, 13:50

АО «Газпром газораспределение Ставрополь» впервые при содействии АО «Почта Банк» предлагает потребителям газа новую услугу. Теперь во всех клиентских центрах абоненты смогут приобрести газовое оборудование, а также все услуги, оказываемые газовыми службами, в кредит. Потребителям не нужно будет идти в банк, заявка на получение кредита будет рассмотрена на месте в течение 15 минут.

Поломка газового оборудования, как правило, случается неожиданно, и у потребителей не всегда есть возможность заменить его на новое, оплатив всю стоимость единовременно. В подобных случаях приобретение газового оборудования в кредит может стать выходом из сложившейся ситуации.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Сергей Бондаренко: «Многие наши потребители эксплуатируют устаревшее газовое оборудование, которое не дает гарантии безопасного использования газа и подлежит замене. Мы понимаем, что не каждый абонент может сразу приобрести современное газовое оборудование, поэтому предлагаем оформить кредит».

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