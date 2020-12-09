Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела совещание, на котором обсуждались меры по снижению уровня безработицы и ситуация на рынке труда в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В Комитете СФ по социальной политике прошло совещание, на котором обсуждались меры, предпринимаемые для снижения уровня безработицы, и ситуация на рынке труда в условиях распространения коронавирусной инфекции. Мероприятие, состоявшееся в режиме видеоконференции, провела председатель Комитета СФ Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

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Сенатор отметила, что тема, связанная с безработицей, требует пристального внимания. «Если люди не знают, где искать работу — им надо об этом рассказать, если не хватает навыков и знаний — их надо обучить, если работодателям не хватает конкретных специалистов, то нужно оказать помощь в их подборе», — сказала парламентарий.

По словам Инны Святенко, крайне важно знать ситуацию в разрезе регионов, понимать, как справляются субъекты РФ с задачей по снижению уровня безработицы и какие инструменты используются для стабилизации ситуации на рынке труда.

«Сегодня стоит говорить о переходе к «проактивной» форме политики занятости, реализовывать, в том числе, программы, стимулирующие граждан к трудоустройству, а работодателей к созданию новых рабочих мест», — считает сенатор.

Заместитель председателя профильного Комитета СФ Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области подняла вопрос соотношения количества вакансий на биржах труда и числа безработных граждан. Она отметила, что пик роста числа зарегистрированных безработных в России пришелся на сентябрь 2020 г. — их число достигло 3,7 млн человек, сейчас наблюдается снижение этого числа. За период пандемии доля граждан, которые получили возможность обратиться в центры занятости за мерами поддержки, увеличилась с 20 проц. до 80 проц.

Совещание Комитета СФ по социальной политике на тему «О мерах, предпринимаемых по снижению уровня безработицы, и ситуации на рынке труда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»

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Инна Святенко

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Совещание Комитета СФ по социальной политике на тему «О мерах, предпринимаемых по снижению уровня безработицы, и ситуации на рынке труда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»

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Елена Бибикова

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Совещание Комитета СФ по социальной политике на тему «О мерах, предпринимаемых по снижению уровня безработицы, и ситуации на рынке труда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»

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Марина Астахова

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Участники мероприятия сошлись во мнении, что своевременно принятые Правительством РФ меры по поддержке граждан и организаций в первом полугодии текущего года, их пролонгация в третьем квартале позволили создать своего рода «подушку безопасности» для тех, кто потерял работу.

По мнению заместителя председателя Комитета СФ Мохмада Ахмадова, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики многие мероприятия, реализуемые сегодня, уже зарекомендовали себя в качестве эффективных инструментов, которые могут применяться и в «постковидном» мире на регулярной основе. «Например, дистанционная подача заявлений для регистрации в качестве безработного, назначения пособий и социальных выплат, упрощение многих административных процедур, расширение государственных услуг, предусматривающих взаимодействие граждан с органами власти в режиме онлайн», — перечислил сенатор.

Мохмад Ахмадов считает, что для ряда регионов, которые характеризуются традиционно высоким уровнем безработицы в силу объективных причин, необходимо применять отдельные меры поддержки. К таким, по словам законодателя, относится и Чеченская Республика. «Количество официально зарегистрированных безработных в Чечне составляет 132 тысяч человек. Меры поддержки экономики позволили снизить выросший из‑за пандемии уровень безработицы почти на 6 процентов», — сообщил парламентарий.

Участники совещания также говорили о рисках роста «теневой» занятости и «серых зарплат». По их мнению, меры поддержки могут приводить к злоупотреблению своими правами как со стороны безработных, так и со стороны работодателей.

«Социальная поддержка безработных граждан, в том числе посредством выплат пособий, относится к государственным мерам, назначаемым в связи с потерей работы и отсутствием заработка, и не должна становиться заменой постоянных трудовых доходов граждан», — уверена Елена Бибикова.

В мероприятии приняли участие сенатор Юрий Архаров, АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков, директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов, аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин, заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Тарас Федотов, представители органов исполнительной власти субъектов РФ, служб занятости.

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