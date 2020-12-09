Л. Гумерова: Нужно провести в каждом классе родительские собрания для разъяснения всех вопросов, касающихся дистанционного образования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во Всероссийском совещании на тему «Законодательное и нормативно-правовое обеспечение реализации государственной образовательной политики».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в режиме видеоконференции во Всероссийском совещании на тему «Законодательное и нормативно-правовое обеспечение реализации государственной образовательной политики».

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Совещание провел Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В его работе участвовали представители региональных органов исполнительной и законодательной власти.

Лилия Гумерова отметила высокий уровень взаимодействия профильного Комитета СФ с Министерством просвещения по ключевым вопросам школьного образования.

Она обратила отдельное внимание на совместную работу по исполнению Обращения Совета Федерации к Правительству РФ по вопросу установления единой системы оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, принятого СФ в январе 2020 г.

Лилия Гумерова рассказала, что на заседании Комитета СФ 1 декабря этого года заместитель Министра просвещения РФ Виктор Басюк проинформировал сенаторов о проработанных подходах Министерства, включая механизмы установления базовых ставок (окладов), единых перечней стимулирующих и компенсационных выплат, закрепления соотношения долей ставки (оклада), составляющих обязательную часть заработной платы, и всех остальных выплат.

«Мы обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство финансов РФ и в Общероссийский профсоюз образования с просьбой ускорить решение указанного вопроса, чтобы на всей территории страны соблюдался принцип понятности, прозрачности и справедливости оплаты труда педагогических работников. Важно получить и региональную поддержку, чтобы вопрос был сдвинут с мертвой точки», — подчеркнула сенатор.

Касаясь темы дистанционного образования, глава Комитета СФ напомнила, что на рассмотрении в Государственной Думе находится внесенный сенаторами законопроект о разграничении полномочий между Министерством просвещения РФ и Министерством науки и высшего образования РФ в части координации вопросов реализации дистанционных образовательных технологий: по вопросам общего и среднего профессионального образования – за Минпросвещения; по вопросам высшего образования – за Минобрнауки. «Это позволит скорректировать необходимые подзаконные нормативно-правовые акты, в том числе в части регламентации роли и обязанностей педагогических работников, определения перечня преподаваемых в таком формате предметов, выполнения домашних заданий, продолжительности урока, проведения итоговой аттестации», — уточнила Лилия Гумерова.

Парламентарий отметила, что за прошедший период появлялось немало фейковых новостей, обращений, которые искажают реальный смысл законопроекта. «Еще раз подтверждаю, мы убеждены, что дистанционное обучение — лишь часть, одна из форм образовательного процесса. Опасения о замене традиционного образования дистанционным беспочвенны. Напомню, что Президент РФ еще в мае этого года назвал провокацией слухи и вбросы о том, что дистанционное образование заменит очное», — подчеркнула сенатор.

По словам Лилии Гумеровой, ситуация искусственно нагнетается. Она предложила провести родительские собрания с необходимыми разьяснениями по каждому возникающему в этой связи вопросу. «Необходимо в каждой школе, каждом классе провести такие встречи с родителями, объяснить подходы, снять напряжение», — считает парламентарий.

Это предложение было поддержано Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, который предложил направить соответствующие рекомендации в регионы с тем, чтобы усилить информационную работу в этом направлении.

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