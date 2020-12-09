М. Ахмадов: Перед нами стоит задача вернуть тренерам статус педагога

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании рабочей группы по подготовке заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики принял участие в заседании рабочей группы по подготовке заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему «О развитии детско-юношеского и студенческого спорта».

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Сенатор напомнил, что в ходе последнего заседания Совета Президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на ключевой проблеме, требующей незамедлительного решения: возвращении тренерам статуса педагога, такого же, как учитель физической культуры в школе, с распространением на него соответствующих социальных гарантий.

«Этот посыл нашел свое отражение в Поручениях главы государства в части наделения тренеров и лиц, проходящих спортивную подготовку в организациях, реализующих программы спортивной подготовки, правами и обязанностями соответственно педагогических работников и обучающихся», — сказал Мохмад Ахмадов.

По мнению сенатора, в докладе к очередному заседанию Совета необходимо выделить вопрос социальных льгот и гарантий в отдельный раздел «О мерах социальной поддержки тренеров и иных специалистов физической культуры и спорта». «Кроме того, эта тема должна быть широко освещена в формируемой Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации», — отметил парламентарий.

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