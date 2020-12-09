Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы в Челябинской области.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Челябинской области, член Комитета СФ по обороне и безопасности Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области приняла участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы. Мероприятие посвящено Дню Героев Отечества.

В церемонии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, ТекслерАлексей ЛеонидовичГубернатор Челябинской области руководители органов исполнительной власти региона, представители общественных и ветеранских объединений, военнослужащие, Герои России и их семьи.

Подвиг каждого Героя Отчизны должны знать все соотечественники, чтить отвагу, доблесть и мужество

«Подвиг каждого Героя Отчизны должны знать все соотечественники, чтить отвагу, доблесть и мужество», — отметила Маргарита Павлова, подчеркнув, что это — достойный пример молодому поколению.

Торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы

1 из 6

Маргарита Павлова приняла участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы

2 из 6

В торжественной церемонии возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер

3 из 6

Маргарита Павлова приняла участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы

4 из 6

Маргарита Павлова приняла участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы

5 из 6

Торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы

6 из 6

«Мы всегда будем помнить героев, которые погибли, чтить героев, которые живут и передают подрастающему поколению память о славе и героизме нашего солдата», – обратился к собравшимся Алексей Текслер.

266 жителей и уроженцев Челябинской области удостоены высокого звания Героя Советского Союза, из них семь человек дважды. 46 южноуральцев стали полными кавалерами Ордена Славы, 39 — Героями Российской Федерации, из них 20 — посмертно.

MIL OSI